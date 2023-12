Vandali contro i distributori automatici: Casartigiani scrive a questore e prefetto

Vandali in azione, ormai da diversi mesi, in diverse zone della città di Taranto. In particolare, ad essere presi di mira sono stati i distributori automatici di cibo e bevande. Questo è quanto segnalato da Casartigiani Taranto alle autorità locali - rispettivamente al Prefetto Paola Dessì e al Questore Massimo Gambino - in seguito agli episodi ripetuti da diversi mesi.

Distributori automatici danneggiati: le telecamere

Nello specifico, tramite i servizi di videosorveglianza, gli associati hanno riscontrato la presenza di soggetti che hanno colpito ripetutamente le macchine durante le ore notturne, danneggiandole.

"Una situazione incresciosa - commentano dall'associazione - che da una parte lede la libertà di iniziativa economica degli associati, del sindacato degli artigiani tarantini, e dall’altra potrebbe mettere a rischio l’incolumità pubblica".