Maxi rissa nei luoghi della movida con lancio di bottiglie e oggetti: indagini in corso

Lancio di oggetti e bottiglie rotte scagliate tra i due gruppi contendenti. I carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana sono al lavoro per identificare i protagonisti di una maxi rissa andata in scena nella notte tra sabato e domenica scorsi in pieno centro, proprio nella Città degli Imperiali.

La baraonda, a quanto si apprende, sarebbe cominciata nei pressi di un bar tra corso Umberto I e via Regina Elena. Poi sarebbe proseguita in piazza Umberto I e piazza Dante, ancora popolate di gente che animava la cosiddetta "movida" del weekend.

Cosa è successo

Sembra che da una parte vi fosse un gruppo formato da cinque o sei persone, dall'altra soltanto due individui.

Comunque sia, non se le sono mandate a dire e si sono registrati ferimenti sul corpo e al volto, come documentato dagli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Dario Camberlingo. Qualcuno dei testimoni, a rissa in corso, ha chiamato le forze dell'ordine ma quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto, era già tornata la quiete.

I due gruppi, che si contendevano chissà cosa e chissà perché, si ersno già sciolti e dileguati. Gli investigatori hanno comunque raccolto i racconti dei presenti e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona. Non si sarebbe trattato di una baruffa tra ragazzini, ma tra over 30. Complici, forse, qualche bicchiere e parola di troppo.