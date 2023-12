Caos in centro: traffico, folla e pure una colluttazione

Caos a Bari in centro questa sera. Non solo per il traffico e la folla di persone in arrivo per la Festa dell'Immacolata.

Colluttazione in piazza

In piazza Umberto è avvenuta una colluttazione tra alcuni agenti della polizia locale e delle persone, per lo più di origine straniera, dopo il tentativo di arrestare due tra questi. Il tutto è partito da un litigio tra gruppi che frequentano la piazza ed è proseguito dopo l'intervento di una ventina di agenti della polizia locale