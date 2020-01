A colpi di bottiglia contro le vetrine: fermati dalla Polizia tre ragazzini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A colpi di bottiglia contro le vetrine dei negozi del centro commerciale di Lecce , il quartiere Mazzini. I teppisti, tutti giovanissimi, sono stati sorpresi ieri dai vigilantes Velialpol che hanno chiamato la Polizia.I tre ragazzini sono quindi stati sorpresi in via D'Aragona, centro storico del capoluogo salentino, e per loro, adesso, potrebbe scattare la denuncia: sono stati fermati e accompagnati in Questura dagli agenti di Polizia.