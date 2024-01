Incidente sul lavoro: 55enne schiacciato da un gruppo elettrogeno, ricoverato in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina alla periferia di Gallipoli. Ferito un 55enne, titolare dell’azienda, rimasto schiacciato da un gruppo elettrogeno caduto dal muletto durante le operazioni di discesa a terra dall’autocarro su cui era caricato.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Gallipoli, intervenuti sul posto per i rilievi con gli ispettori dello Spesal, l’uomo, titolare di un’impresa con sede a Seclì, che si occupa di noleggio e vendita gruppi elettrogeni, durante le operazioni di scaricamento si sarebbe avvinato al mezzo al movimento per controllare l’attività e dare supporto ai dipendenti impegnati nelle manovre. Il 55enne improvvisamente però si sarebbe mosso dalla sua posizione, forse attratto da uno sportellino del dispositivo che risultava aperto. In pochi attimi il gruppo elettrogeno, che si trovava inclinato, è scivolato giù dal muletto travolgendo e schiacciando l’uomo contro l’autocarro. I primi a soccorrere il titolare ferito sono stati i suoi stessi dipendenti, che sono riusciti a liberarlo e ad allertare i soccorsi. L’uomo, con ferite al volto e al busto ma cosciente, è quindi stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Fazzi” di Lecce. I medici del pronto soccorso, dopo aver effettuato gli accertamenti diagnostici d’urgenza al 55enne ed escluso rischi per la vita, hanno disposto il trasferimento con prognosi riservata all’ospedale “Miulli” Acquaviva delle Fonti.