Polemiche a Conversano per l'arrivo di Vannacci. Annullato l'invito per il generale candidato alle Europee

«Ditemi che è uno scherzo». È il commento più frequente alle polemiche sorte a Conversano per la presunta partecipazione del generale Roberto Vannacci alla 2’ edizione dell’Oscar del libro (la prima si è tenuta lo scorso anno a Trani), che si terrà giovedì 16 maggio nella città aragonese. A scatenare il putiferio è stato il post dello stesso generale Vannacci (costretto già a cancellare alcune partecipazioni nel brindisino nei giorni precedenti), che annunciava, con tanto di commento «Quale onore», l’invito ricevuto per la serata, organizzata dall’associazione “Produzione Italia”, e condotto da Manila Gorio e Attilio Romita. Quello che sta emergendo in queste ore, è che l’amministrazione comunale di Conversano (che ha pure elargito quasi 16.000 euro per l’organizzazione dell’evento agli organizzatori), non sapesse nulla della presenza di Vannacci.

L'iniziativa

Un comunicato condiviso sulla pagina Facebook del sindaco recitava così: «Il programma dell'evento (che comprende la presenza di oltre 20 ospiti) è in corso di definizione.

Ogni informazione relativa all'iniziativa è da considerarsi priva di fondamento. Conversano è una città accogliente, lo è da sempre, ma nel rispetto di tutti. Sono i benvenuti coloro che condividono questo principio». Un comunicato che in molti hanno considerato tardivo, soprattutto perché, a fronte di un’elargizione di 16.000 euro, compito dell’amministrazione doveva essere per lo meno quello di vigilare sugli invitati. La stessa amministrazione Lovascio, in queste ore, avrebbe bloccato l’invito. Vannacci non verrà (il post è stato cancellato), ma il danno d’immagine è fatto. Da sottolineare come, proprio nei commenti al post cancellato, uno dei premiati, lo scrittore pugliese Davide Grittani, ha annunciato la sua assenza per “incompatibilità con altri premiati”.