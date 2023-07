Capotreno trova portafogli con all'interno 1.800 euro e lo consegna ai carabinieri. Trovata la proprietaria

Sabato sera, un capotreno delle Ferrovie del Sud Est, durante l'espletamento del proprio servizio sulla tratta ferroviaria che collega Lecce a Gagliano del Capo, in sosta presso la stazione di Zollino, ha trovato - su indicazione di alcuni viaggiatori - un portafoglio lasciato incustodito su una panchina. L'uomo non ci ha pensato due volte e ha allertato subito i Carabinieri di Gagliano del Capo, prima di recarsi personalmente presso il Comando di Tricase: nel portafoglio c'erano contanti - la somma di ben 1.820 euro -, oltre a documenti d'identità, permessi di soggiorno e carte di credito.

Portafogli restituito

All'interno della caserma, durante la denuncia, si è presentata una donna, originaria della Costa d'Avorio, «che reclamava la proprietà di detto portamonete.

Alla richiesta di elencare il contenuto del portamonete - è scritto nella denuncia - la stessa riferiva nome e data esatta dei propri documenti, nonché quelli del figlio minore e confermava esattamente la somma in denaro che era all'interno del portamonete»​, prontamente riconsegnato. Non sono mancati gli infiniti ringraziamenti per questo "eroe quotidiano", che ha solo compiuto il suo dovere, che si è tuttavia rivelato provvidenziale.