Ruba un portafogli e spende i soldi in un negozio: arrestato per furto

Ruba il portafogli ad una donna e spende i soldi in un negozio: giovane arrestato per furto aggravato. Gli agenti della polizia locale di San Pietro Vernotico ieri mattina - 21 novembre - hanno arrestato in flagranza di reato un giovane pregiudicato originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi.

Il furto

Il giovane infatti pochi minuti prima dell'arresto aveva rubato il portafogli ad una donna che camminava in piazza Falcone a San Pietro. La denuncia ha fatto scattare le immediate ricerche: il giovane appena dieci minuti dopo il furto è stato individuato dagli agenti in via Brindisi dove aveva speso in un negozio i soldi sottratti alla donna.

L'arresto è stato convalidato questa mattina dopo un processo per direttissima. Il giovane si trova ora ai domiciliari.

Due invece i soggetti denunciati per il furto commesso all'Eurospin di via Lecce sempre a San Pietro Vernotico.