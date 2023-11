Un altro furto nella notte: spaccata nel ristorante coreano

Nuovo furto nella notte ai danni di una attività commerciale in centro a Bari. Ad essere colpito stavolta un ristorante “U’kor – cucina coreana in Puglia” in via Roberto da Bari a poco distanza dai due parrucchieri vittime di spaccata nei giorni scorsi. Il ladro stavolta ha forzato la serranda del locale, per poi sfruttare una vetrata aperta per entrare. Una volta dentro, il ladro ha portato via il fondo cassa, l'incasso del fine settimana e le mance (stimato in circa 1.300 euro) dopo aver rotto il registratore di cassa. Il furto è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Sul posto si è recata in mattinata la polizia di Stato con la scientifica per i rilievi.

Un uomo già identificato?

Dalle immagini di videosorveglianza si vede un uomo, che sarebbe già stato identificato. Indagini ed accertamenti, comunque, sono ancora in corso.