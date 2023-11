Squinzano, rompono la vetrina della macelleria e fuggono con mille euro

Un nuovo episodio delittuoso, un furto con spaccata, si è verificato a Squinzano. Questa volta a farne le spese è stato il titolare di un esercizio commerciale, in via Mater Domini nelle vicinanze dell’omonima chiesa. Il negozio preso di mira dai malviventi è la macelleria “da Raffaele”, rivendita di carni e di generi alimentari, i cui proprietari sono molto conosciuti in paese e soprattutto vantano una tradizione nel settore del commercio da più generazioni.

Il furto

Il furto è avvenuto probabilmente alle prime ore di martedì, poiché è stato lo stesso proprietario, intorno alle 4 di mattina, ad accorgersi che la parte inferiore della vetrata d’ingresso del negozio era stata sfondata.

Chi ha agito ha operato dunque con il favore dell’oscurità – anche se la strada è ben illuminata di notte – utilizzando come “ariete” un grosso laterizio in cemento, lanciato contro la parte bassa della porta a vetri dell’ingresso del locale. Il ladro, una volta introdottosi all’interno, si è subito diretto verso il registratore di cassa, che è stato preso di peso e portato via. All’interno della cassa vi erano all’incirca un migliaio di euro. Subito dopo, quasi certamente aiutato da altri complici che lo attendevano all’esterno, si è dileguato. Ironia della sorte, lo stesso proprietario - che solitamente alle prime ore del giorno si reca, quotidianamente, in negozio, per le prime occupazioni - si era soffermato a sorseggiare il caffè mattutino in un bar del paese e nelle vicinanze aveva incrociato una pattuglia dei carabinieri. Poco dopo, giunto in negozio ed accortosi del furto, ha dovuto chiamare il numero di pronto intervento dei carabinieri per segnalare quanto accaduto.

L'intervento dei carabinieri

Da lì a pochi minuti, l’intervento della pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina. I militari giunti sul posto hanno effettuato i primi rilievi e preso atto delle circostanze legate al furto. L’esercizio commerciale è infatti dotato di telecamere di sorveglianza che saranno probabilmente visonate e le cui immagini saranno acquisite per le indagini in corso.