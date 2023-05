Due rapine in meno di un mese per un bottino di 140 euro: arrestato uomo di 38 anni

Due rapine in un meno di un mese per un bottino di 140 euro. I carabinieri hanno arrestato per rapina e portato in carcere il presunto responsabile, un uomo di 38 anni, con precedenti penali di Canosa di Puglia, ma residente a San Ferdinando di Puglia, entrambe nella Bat.

Come è andata

Ad aprile, secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe rapinato un negozio di abbigliamento e un distributore h24 di bevande e snack a San Ferdinando per un bottino di poco più di cento euro. Il 38enne per cercare di portare via i contanti dall'attività aperta di giorno e di notte, avrebbe picchiato il titolare con un bastone di legno minacciandolo anche di non sporgere denuncia.

L'identificazione

I carabinieri sono arrivati ad identificare l'uomo grazie alle dichiarazioni delle vittime e dei testimoni che hanno lo hanno descritto nei particolari, con il cappello di lana e la mascherina che l'uomo era solito indossare durante le rapine.

Ma non solo, anche per le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle zone vicine alle due attività rapinate.