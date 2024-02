Rapina in tabaccheria: in azione un bandito solitario, bottino ingente

Rapina, in serata, alla tabaccheria dell'Idria, in via Santa Maria dell'Idria, a Lecce. A quanto riferito in sede di denuncia ai poliziotti della Squadra mobile di Lecce, intervenuti sul posto, ad agire sarebbe stato un bandito solitario armato di coltello e con il volto coperto.

Le indagini

Sull'episodio, come si diceva, indagano ora gli agenti della questura di Lecce che stanno anche visionando i filmati delle telecamere della zona. Ingente sarebbe il bottino, a quanto dichiarato almeno 10mila euro tra contanti e valori sottratti nel corso del colpo. Sulla dinamica sono in corso accertamenti. Stando a quanto riferito l'uomo sarebbe poi sparito facendo perdere le proprie tracce. Non ci sono per fortuna persone ferite.