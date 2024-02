Con un coltello rapina un passante e gli porta via smartphone e contanti: arrestato

Ad Andria un 30enne è stato arrestato in flagranza dopo aver rapinato, con un coltello in mano, un passante, sottraendogli uno smartphone e dei contanti.

Cosa è successo

L'uomo, secondo quanto emerso finora, avrebbe avvicinato la vittima non lontano dalla centrale piazza Catuma e lo avrebbe minacciato per poi sfilargli cellulare e soldi. Alla scena hanno assistito diverse persone alcune delle quali hanno registrato video o scattato foto con il cellulare. L'intervento di una volante ha permesso di bloccare il presunto rapinatore che però ha cercato di divincolarsi provando a colpire gli agenti. L'uomo (straniero) è stato arrestato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il coltello è stato trovato e sequestrato.