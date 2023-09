Rapina a mano armata in villa: paura per i proprietari. Via con 6mila euro in contanti e gioielli

Rapina a mano armata nella villetta alle porte della città: via con bottino da 6mila euro. Momenti di paura questa notte intorno all'una per i proprietari di una villa in via Adriatica alle porte di Lecce. Sul posto una volante della polizia è intervenuta dopo una rapina messa a segno da due malviventi.

L'irruzione in casa

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, due giovani incappucciati, armati di pistola, con chiaro accento leccese, hanno asportato la somma di circa 6mila euro in contanti e gioielli in oro per un valore da quantificare. Sul posto è intervenuta anche la scientifica.

Sono al vaglio degli operatori le riprese dell’impianto di video sorveglianza.