Bomba all'alba allo sportello bancomat della banca: via con bottino da 80mila euro

Bomba all'alba allo sportello bancomat della Banca Popolare di Milano. Via con bottino da 80mila euro. Una bomba è stata fatta esplodere questa mattina all'alba a Trinitapoli (Barletta- Andria - Trani), distruggendo il bancomat della filiale della Banca Popolare di Milano che si trova in corso Trinità, in pieno centro cittadino. Il colpo, che sarebbe stato messo a segno intorno alle 4.30, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro. Con ogni probabilità il bottino ammonterebbe a circa 80mila euro.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Barletta che stanno acquisendo i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona. Sul posto per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri della Sis (la sezione investigativa scientifica) di Trani e gli artificieri di Bari.