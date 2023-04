Assalto al bancomat delle Poste con esplosivo: boato violentissimo. Bottino da 20mila euro

Assalto al bancomat delle Poste con esplosivo: boato violentissimo. E' il secondo nella zona nell'arco di cinque giorni. Ammonta a oltre 20mila euro il bottino dell'assalto allo sportello automatico dell'ufficio postale in via Santa Maria La Stella a Stornara in provincia di Foggia.

Il colpo messo a segno

Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero piazzato un potente ordigno all'interno del postamat facendolo saltare in aria. Il boato, secondo più testimonianze, è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. In meno di una settimana è il secondo assalto ad un istituto di credito che si verifica nel Foggiano: nella notte tra venerdì e sabato ignoti avevano assaltato quello della Banca Intesa Sanpaolo di Sant'Agata di Puglia.