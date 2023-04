Spaccata in un centro medico a Tricase: la proprietaria mette in fuga i malviventi

Nuova spaccata a Tricase, la notte scorsa. Questa volta il bersaglio è stato il centro medico “Fisio Medical” in via Morgagni, accanto agli uffici Inps, nei pressi dell'ospedale. Erano le due di notte quando è scattato l'allarme collegato al telefonino della proprietaria, che è riuscita a mettere in fuga i ladri che avevano, comunque, già rotto il vetro di una finestra e, una volta all'interno, avevano messo tutto a soqquadro. La modalità è la stessa con la quale sono stati portati a segno i precedenti colpi.

La denuncia

La proprietaria del centro medico ha subito chiamato le forze dell'ordine e poi ha sporto denuncia. Per fortuna i banditi non sono riusciti a portare via nulla, ma restano i danni. Stando a quanto riferito dalla titolare, qualche condomino del palazzo ha riferito di aver visto fuggire alcuni ragazzi con il volto incappucciato. Si indaga per risalire ai responsabili.