Cinque ragazzi salentini si perdono in Abruzzo, ritrovati dopo 4 ore grazie ad un'app

Hanno vagato per tre ore senza riuscire più ad orientarsi. Ore di paura venerdi per un gruppo di ragazzi salentini che si sono dispersi in un'area naturale dell'Abruzzo e sono stati ritrovati grazie ad un'app.

La richiesta di aiuto ai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di venerdì, a seguito di richiesta di soccorso, i militari delle stazioni Forestali di Villa Santa Maria e Torricella Peligna, hanno raggiunto la riserva naturale “Cascate del Verde", a Borello, piccolo centro in provincia di Chieti (Abruzzo) dove 5 ragazzi, ventenni, originari della provincia di Lecce, dopo circa tre ore di cammino, non riuscendo più ad orientarsi e ritrovare la strada per l’area di parcheggio, in prossimità dell’ingresso della riserva, avevano chiesto aiuto, fornendo ai militari , tramite un’applicazione del cellulare, le coordinate della loro posizione.

Ritrovati in un impluvio scosceso

Sono così subito partite le ricerche degli sfortunati escursionisti salentini. I militari hanno trovato i 5 ragazzi dopo un'ora di cammino: si trovavano all’interno di un impluvio molto scosceso e di non facile raggiungimento. Dopo averli raggiunti e accertata l’integrità fisica, venivano riaccompagnati alla propria auto.