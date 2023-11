Lecce, rapina nel cuore della movida: strappata la collanina a un 20enne

Rapinato della collanina in pieno centro, a Lecce. E' accaduto nella notte fra sabato e domenica a un 22enne che sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi, in via Ludovico Maremonti, nel centro storico di Lecce. Sempre nella zona di piazzetta Santa Chiara.

La denuncia

L'episodio è stato denunciato in mattinata agli agenti della questura di Lecce. I fatti, a quanto riportato, si sarebbero verificati poco prima dell3 della notte. Il ragazzo sarebbe stato accerchiato e costretto a consegnare la collanina,unico oggetto di valore che possedeva. Nella notte fra venerdì e sabato nella stessa zona era stato messo a segno un furto con spaccata in danno del Deja Vu, un locale dal quale erano stati sottratti 300 euro dopo che la vetrina era stata infranta con l'apporto di uno scooter. Il 7 ottobre scorso, nelle vicinanze, un 31enne aveva dovuto fare ricorso alle cure mediche dopo un'aggressione, con calci e pugni. Anche in quel caso, a quanto pare, lo scopo dei tre aggressori sarebbe stato quello di appropriarsi di un monile in oro.