Furto nel cuore della movida, ladro solitario via con i soldi contenuti nella cassa del Dejavu

Furto nella notte in un locale nel centro della movida di Lecce. Preso di mira da un ladro solitario il "Dejavu" in via degli Ammirati, a pochi passi da piazzetta Santa Chiara.

Lecce, furto in un locale nella notte

Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 4, sembrerebbe con la tecnica della "spaccata". Col favore del buio, un uomo in scooter arrivato nei pressi del locale, avrebbe usato il mezzo come ariete per infrangere la vetrina di accesso all'attività. Una volta dentro di sarebbe diretto deciso verso il registratore, prelevando il denaro rimasto come fondo cassa.

Bottino da 300 euro

Il bottino ancora in fase di quantificazione non dovrebbe comunque superare le 300 euro.

L'amara scoperta sarebbe stata effettuata alcune ore dopo dai proprietari che ne hanno denunciato l'episodio in Questura. Indagano gli agenti di Polizia che hanno già recuperato le immagini catturate dai dispositivi di videosorveglianza posti nella zona, a caccia di elementi utili a risalire all'autore del furto.