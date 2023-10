I Collage rispondono al sindaco di Candela, Nicola Gatta

I Collage rispondono con un video al sindaco di Candela, Nicola Gatta, dopo il furto della loro auto che conteneva gli strumenti musicali, compreso un prezioso basso.

La band domenica scorsa si era esibita a Stornarella, in occasione della festa patronale in onore di San Pio. La notte, invece, l'avevano passata a Candela e qui è avvenuto il furto. La denuncia è arrivata via social network da parte del cantante-bassista Tore Fazzi, che ha anche lanciato un appello: "Dentro la macchina c'era un basso a cui tenevo tanto, restituitemi almeno quello". Aveva fatto seguito una telefonata da parte del sindaco di Candela, Nicola Gatta, che aveva chiesto scusa da parte dell'intera cittadinanza e invitato la band a tornare in città per un concerto nel periodo natalizio. La band ha dato la sua disponibilità.

Ed ora la risposta del cantante.