Un mezzo per l'Ail, anche Flavia Pennetta sostiene la raccolta. «Ciao a tutti, questa iniziativa mi sta particolarmente a cuore per due motivi: il primo perché è stata ideata e promossa da Pierpaolo che è un mio carissimo amico, una persona alla quale sono molto legata; secondo perché, “Un mezzo per la vita” è la raccolta fondi che mira ad acquistare una nuova automobile da regale all’Associazione che combatte la Leucemia e sarà messa a disposizione di tanti malati della provincia di Brindisi.