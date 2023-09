Un mezzo per l'Ail, anche Flavia Pennetta sostiene la raccolta

Era il 26 febbraio del 2019, quando presso il Teatro Verdi di Brindisi, l’allora assessore comunale allo sport, Oreste Pinto, organizzò la Festa dello Sport, omaggiando con una targa ricordo la maggior parte dei “big” dello sport brindisino. In quell’occasione a sorpresa, annunciata come assente, si presentò sul palco Flavia Pennetta, un idolo del circuito in “rosa” del tennis mondiale che, cavalcando l’onda del successo negli States nel 2015, rappresentava il personaggio del momento a livello nazionale.

Dando vita ad un vero e proprio fuori programma, Pennetta rivoluzionò a sorpresa la scaletta e dopo aver ricevuto una vera e propria standing ovation aspettò sul palco proprio Pierpaolo Piliego che, visibilmente emozionato e ignaro di tutto, ricevette il premio proprio dalla tennista brindisina. Segno di un legame tra i due indissolubile negli anni.

«Ciao a tutti, questa iniziativa mi sta particolarmente a cuore per due motivi: il primo perché è stata ideata e promossa da Pierpaolo che è un mio carissimo amico, una persona alla quale sono molto legata; secondo perché, “Un mezzo per la vita” è la raccolta fondi che mira ad acquistare una nuova automobile da regale all’Associazione che combatte la Leucemia e sarà messa a disposizione di tanti malati della provincia di Brindisi.

Vi chiedo di donare per far si che questa raccolta possa concludersi quanto prima perché una mano da parte di tutti consente di aiutarci e aiutare chi è meno fortunato di noi. Vi mando un abbraccio grande e mi raccomando: donate»

A cavallo tra il 2018 e il 2019 una grave malattia , una Isticitosi Emofagocitica, una rara patologia del sistema immunitario, derivante da un disordine delle capacità immunoregolatrici, mette a serio rischio la vita di Pierpaolo. Dopo circa quattro mesi di ospedale, cinque biopsie midollari, dieci sedute di chemioterapia, otto mesi di cure, ed il sostegno di migliaia di amici, riesce a venirne a capo e riprendersi in mano la sua vita. Da qui il desiderio di sostenere un progetto concreto col quale poter aiutare centinaia di persone che affrontano un periodo difficile, supportandole nell’accompagnamento delle cure, grazie ad un mezzo di trasporto per coloro che non possono farlo in autonomia.

E’ possibile contribuire alla raccolta fondi in vari modi attraverso un bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN IT 30 F 03268 15900 05271 5875830, intestato ad AIL sezione di Brindisi, causale “Un mezzo per la vita”. O mediante PayPal all’indirizzo Pierpaolo Piliego @unmezzoperlavita