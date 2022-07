Riapre lo storico Country Club agli Alimini, non senza sorprese. Partitella estiva di tennis, padel o beach tennis? Sì, ma con Flavia Pennetta. Match point: il sogno di tanti sportivi a giorni diventerà una solida realtà. Il Country Club di Otranto riapre le porte agli appassionati di sport, ai salentini e ai turisti con una novità assoluta: a gestire il centro sportivo, insieme alla proprietà, sarà proprio la tennista brindisina.

La nuova concezione dello sport

Sport & leisure: dopo vent'anni di abbandono insomma Otranto riavrà il suo centro turistico-sportivo con mega piscina e ristobar. L'accordo con la tennista sarebbe stato siglato nei giorni scorsi, l'ufficialità da parte della famiglia Bleve non c'è ancora ma fonti vicine all'ambiente assicurano che la firma c'è. Nero su bianco. E d'altronde la notizia era nell'aria. Gli elementi di fondo ci sono tutti. Tasselli di un puzzle che pian piano ha preso forma da quando, nel marzo 2021, l'imprenditore otrantino Luigi Bleve, già proprietario di altre strutture in zona, si è aggiudicato la gara d'acquisto indetta da Italia Turismo (società di Invitalia proprietaria dell'immobile) con un'offerta di 900mila euro.



Poi l'annuncio, anticipato proprio dalle pagine di Quotidiano, della riapertura immediata entro un anno per la stagione 2022; i lavori iniziati in poche settimane, qualche intoppo superato con successo e le autorizzazioni della Soprintendenza. Si apre, quest'estate. Una grande piscina, un ristorante food & drink e 15 campi: tennis, padel, beach tennis, beach volley e squash: per un torneo tra amici, una partita al tramonto o per allenarsi. L'idea è quella di un club a servizio della comunità locale e per chi vuole la vacanza cinque stelle al mare senza però rinunciare alla passione sportiva o all'allenamento quotidiano da concludere magari con una brunch o una cena.



Chiaro l'obiettivo dichiarato in primavera: ripartire dallo sport come attrazione per un turismo internazionale di target medio-alto che, oltre al mare e alle esperienze, chiede più servizi, anche sportivi e di svago.

«Puntiamo in particolare sul tennis e sulla novità del padel aveva spiegato allora Luigi Bleve . Si profila all'orizzonte un percorso importante che potrebbe coinvolgere anche altri circuiti e persino la collaborazione di sportivi di calibro internazionale».

Poi c'è la cronaca recente che ha visto protagoniste proprio Flavia Pennetta e Roberta Vinci, reginette pugliesi del tennis, due delle personalità sportive più influenti della Puglia degli ultimi decenni, che si sono cimentate in campo con il Padel, lo sport del momento che appassiona grandi, piccoli e atleti. La brindisina inoltre la scorsa estate aveva voluto e sponsorizzato un progetto presso il Circolo Tennis di Brindisi dove sono stati installati due campi da Padel aperti anche ai non soci. Un cerchio che si chiude.

Il taglio del nastro



L'inaugurazione è prevista entro una decina di giorni, con buona probabilità il prossimo weekend, ma già pochi fortunati nella serata di ieri hanno potuto godere dello spettacolo a bordo piscina per una festa privata, a porte blindate. La struttura, che negli anni 80 ha rappresentato un fiore all'occhiello per il territorio, con un'offerta sportiva e di intrattenimento molto apprezzata, adesso punta ad ospitare appassionati, un target medio alto di turismo che fa tappa nel nostro territorio, magari anche dopo un soggiorno in valle D'Itria, e poi i vip che sempre più scelgono il Salento e se ne innamorano. Insomma chi è alla ricerca di luoghi di benessere, svago e natura, con una richiesta imprescindibile: qualità. Un piano di rinascita e una nuova prospettiva legati a doppio filo anche all'operazione che gli stessi titolari, proprietari di altre strutture di lusso, hanno chiuso nei mesi scorsi con il gruppo Baglioni Hotels, brand italiano dell'ospitalità tra i più autorevoli e conosciuti al mondo con cui hanno sottoscritto una partnership per la gestione comune di Masseria Muzza, ad Otranto, resort cinque stelle lusso che, con il nuovo contract managemant e l'ingresso della famiglia Polito, si è proiettato nel circuito dell'extra lusso.

