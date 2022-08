Alimini, con Flavia Pennetta torna lo storico Country club. E c'è il padel

Giovanni Malagò, presidente del Coni e membro del Comitato Olimpico Internazionale, ha fatto visita a Flavia Pennetta, una delle tenniste italiane più forti di tutti i tempi, vincitrice, tra l’altro degli Us Open 2015.

Un incontro estivo tra esponenti ai massimi livelli dello sport, non solo per cortesia, ma anche per rilanciare il settore dei servizi sportivi ad Otranto, in vista dell’imminente riapertura del Country Club. Negli anni ’80 Otranto ed il comprensorio di Alimini erano attrezzati per un turismo di fascia alta, con l’ex Valtur, il complesso residenziale di serra Alimini 1, Serra Alimini 2 ed Altair. Ad essi si aggiungevano il Club Mèditerranée ed il Country Club.

Proprio in quest’ultimo luogo c’era il maneggio più grande di Puglia, una serie di campi da tennis, una piscina olimpionica ed una serie, di alto livello, di servizi dedicati allo sport.

Il turismo di fascia medio-alta

Ora che è tornato ad essere di nuovo prevalente il turismo di fascia medio alta ed alta, la città riscopre la sua antica vocazione di luogo con servizi di alta qualità anche per chi ama lo sport. Il Country Club, infatti, sta per riaprire entro l’estate ed i suoi impianti sono in fase di completa ristrutturazione e di nuova progettazione.

«Così ieri dallo yacth è partito il tender presso la nostra scuola di vela e surf - spiega Paolo Pelillo, titolare della scuola -, è sceso il presidente del Coni, mentre ad attenderlo c’era la tennista Flavia Pennetta che è qui in vacanza a Serra degli Alimini 1. Poi si sono spostati al Country Club».

La visita ai campi da tennis ed alle altre strutture sportive, infatti, è lo spunto per comprendere quanto sia importante il rilancio del settore dei servizi sportivi accessori in questo settore. L’esempio degli sport acquatici è emblematico: Alimini è uno dei luoghi preferiti in tutta Italia per il windsurf, kit surf, etc. Il vento di Alimini è celebre in tutte le community di serfisti che, anche in pieno inverno, vengono ad Alimini da tutta Italia per cavalcare le onde che qui sono uniche.

Il Coni inserisce la struttura nel circuito d'eccellenza

Allo stesso modo, accedere alle strutture sportive a piedi, a due passi dai villaggi turistici, è un servizio imprescindibile che è stato fermo per oltre tre lustri. Ora il Country riapre. Il Coni, vista la possibilità di masterclass con una campionessa del calibro della Pennetta, inserirà la struttura nel circuito d’eccellenza. Inoltre, pensate alla possibilità di fare due palleggi o un doppio con la campionessa. Inoltre c’è il discorso del padel, richiesto da tutti i turisti vip. Sarà l’unica area padel sul mare.

«L’approdo del presidente del Coni è importante - dice Mimmo De Santis, patron di Serra Alimini 1 - anche perché ha visto le strutture, il villaggio ed ha apprezzato la bellezza di questo posto, immerso nella natura, circondato dalla macchia mediterranea e dalla pineta».

Il tennis, il padel e il beach tennis

In pratica Flavia Pennetta realizzerà i sogni di tanti vacanzieri sportivi: ci sarà lei personalmente per chi vorrà fare una partita estiva di tennis, oppure di padel o beach tennis, etc. La struttura, rilevata da Luigi Bleve nel 2021, è destinata a diventare, sin da subito, un punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport, ovviamente non solo per i turisti, ma anche per i salentini. Insomma, una gestione di altissimo livello, fatta direttamente dalla campionessa, ora sottolineata da questa visita informale del presidente del Coni.

Otranto, quindi, si rivolge di nuovo alla fascia medio alta ed alta di turisti così com’era negli anni ’70 ed ’80 e lo fa con una nuova concezione che coniuga sport e leisure, con il centro sportivo del country che tornerà ad offrire la sua enorme piscina, il risto-bar e gli altri servizi accessori. Per avere un’idea della grandezza del progetto, basta immaginare che ci saranno, raggiungibili anche a piedi da migliaia di residenti nei villaggi turistici, 15 campi attrezzati per il tennis, il padel, il beach tennis, il beach volley, lo squash.

Insomma, ritorna lo storico club a servizio del territorio ed anche per chi è sportivo e non vuole rinunciare, anche in una vacanza di lusso, allo sport. Senza contare che ritornerà, dopo tanti anni, la possibilità di prendere un aperitivo o di sorseggiare un drink, a bordo di una delle piscine più belle di Puglia.