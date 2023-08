Flavia Pennetta gioca a tennis in Salento. E su Instagram fa il pieno di tifosi. Il video

Flavia Pennetta torna a giocare a tennis. O meglio: due palleggi, in scioltezza, con gli amici. Ma i tifosi di una vita le scrivono: "Oggi saresti da top 30 con poche settimane di allenamento". La tennista brindisina, vincitrice degli Us Open nel 2015, ha fatto qualche scambio al Country Club Alimini, in Salento, e ha postato un video su Instagram. Immediata la reazione dei fan di sempre.

Tra i commenti più simpatici quello di Francesca Schiavone, l'unica italiana a vincere uno Slam prima di lei, che accusa Flavia di averle rubato un pantaloncino. Siparietto social, con lacrimuccia nostalgica annessa per gli amanti del tennis.