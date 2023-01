Flavia Pennetta e Carlo Molfetta tra le leggende dello sport italiano: il Coni li inserisce nella Walk of fame di Roma

La brindisina Flavia Pennetta ed il mesagnese Carlo Molfetta entrano ufficialmente a far parte delle leggende dello sport italiano. Questa mattina, infatti, la giunta nazionale del Coni, presieduta dal presidente Giovanni Malagò, ha inserito i loro nomi nel percorso “Walk of Fame” di Roma.

La Walk of Fame dello sport italiano è un percorso stradale lastricato con targhe dedicate ad ex atleti dello sport italiano che si sono particolarmente distinti a livello internazionale. Si snoda tra il viale delle Olimpiadi e lo stadio Olimpico nel parco olimpico del Foro Italico della capitale. Fu inaugurata il 7 maggio 2015 con una cerimonia presieduta dallo stesso presidente Malagò, durante la quale furono scoperte 100 targhe con altrettanti nomi. Numeri che, negli anni sono cresciuti, fino ad arrivare agli attuali 140. Tra questi, nomi come Tazio Nuvolari, Costante Girardengo, Enzo Maiorca, Günther Huber, Valentina Vezzali, Valentino Mazzola, Adriano Panatta, Dino Meneghin, Gustav Thöni, Pietro Mennea, Josefa Idem, Agostino Abbagnale, Alberto Tomba, Francesco Moser, Paolo Maldini, Massimiliano Rosolino.