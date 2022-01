Porto Cesareo, gabbiani in attesa di cibarsi

"Gabbiani in Festa" è un video sperimentale girato a Porto Cesareo sulla strada retrostante quella delle pescherie, in una giornata di sole, ma fredda e con un vento da nord est che soffiava a quasi 30kh. Attori: un numero imprecisato di Gabbiani in attesa di cibarsi e che ad un segnale prestabilito, si sono spostati insieme dalla banchina per mangiare e portare via resti di pesce gentilmente offerti. Da notare la presenza su un lampione, del regista gabbiano che dirigeva applaudendo "il traffico vorticoso".

(video di Roberto Carlucci)