Auto rubata dopo il concerto, l'appello dei Collage: «Restituitemi il basso»

Cantavano "Tu mi rubi l'anima". Adesso, invece, ad essere stata rubata è la loro auto. Brutto risveglio per la band dei Collage, che domenica scorsa si sono esibiti a Stornarella, in occasione della festa patronale in onore di San Pio.

Auto rubata, l'appello del cantante: "Ridatemi il basso"

Il furto è avvenuto nella notte: al risveglio, a Candela, l'auto non c'era più. La denuncia è arrivata via social network da parte del cantante-bassista Tore Fazzi, che ha anche lanciato un appello: "Sulle prime abbiamo pensato di aver parcheggiato l'auto male e che un carro attrezzi l'avesse portata via, invece era stata rubata. Dentro la macchina c'era un basso a cui tenevo tanto, un giubbotto con le chiavi dell'auto, della moto e dell'appartamento del tastierista Fabio Nicosia".

Il video del cantante

"Spero che i ladri vedano questo video.

Tenetevi anche la macchina, però del basso non ve ne fate niente, quello è un pezzo unico, non potete usarlo da nessuna parte, c'è anche il mio nome sopra. Cercate in tutti i modi di farmi avere questo basso, per me è molto importante. Anche le chiavi, se poi ci volete ridare anche la macchina, non ci dispiacerebbe".