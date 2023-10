Calci e pugni alla convivente: 38enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

Maltrattamenti nei confronti della convivente: un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Taranto con questa accusa.

Arrestato per maltrattamenti alla convivente

La donna sarebbe stata violentemente aggredita dal compagno con schiaffi e pugni e con la gamba in legno di un tavolo. Le urla e le richieste di aiuto della vittima hanno attirato l'attenzione dei vicini di casa che hanno chiamato il 112. Giunti sul posto i militari hanno riscontrato i segni dell'aggressione sia sugli arredi di casa che sulla vittima che è stata soccorsa dai sanitari del 118. Il 38enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e portato in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia.