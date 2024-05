Vigile urbano morso da un cane nel parco cade e batte la testa: ricoverato in ospedale

Un brutto episodio ha coinvolto un vigile urbano, ieri sera, nel Parco comunale di Carosino. L’uomo è rimasto ferito a una gamba a causa di un morso di un cane di media taglia in una situazione burrascosa creatasi con il suo proprietario, un giovane di 28 anni, in un apparente stato di agitazione, come raccontato da alcuni testimoni, e protagonista di una sortita sopra le righe. L’agente della polizia locale è caduto sulla pavimentazione del Parco battendo la testa e riportando alcune ferite che gli sono state subito medicate dai sanitari del 118. Fasi concitate avvenute in un momento in cui il Parco è piuttosto popolato di giovani e famiglie con al seguito i loro bambini.

Non sono chiare le motivazioni che hanno indotto il giovane a reagire in malo modo, la causa potrebbe essere stata lo stesso cane o qualcos'altro.

Fatto sta che ad avere la peggio è stato proprio l'operatore di polizia impegnato nello svolgimento delle proprie funzioni e imbattutosi, suo malgrado, in uno spiacevole episodio dai contorni che saranno chiariti nelle prossime ore. I carabinieri hanno provveduto a portare via il giovane mentre il cane, di media taglia come si diceva, è stato affidato agli operatori della Asl.

Per lo sfortunato vigile urbano, invece, è stato necessario il ricovero avvenuto presso l'ospedale di Manduria. Le sue condizioni sono buone ma certamente in stato di agitazione proprio in ragione di una reazione, quella del cane e del proprietario, che è sembrata essere spropositata e fuori luogo. Dopo quanto accaduto, prontamente il Parco comunale è stato chiuso per circoscrivere la scena e consentire a tutti gli operatori di intervenire.