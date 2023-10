Lucio Petronio: trovato morto il medico disperso sul Pollino

E' stato ritrovato morto, il medico Lucio Petronio, salentino di 70 anni, ex dirigente del Cim di Lecce, che era disperso sul Pollino da alcuni giorni. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato nella zona di Mezzaluna Salice, non lontano dal centro abitato di San Severino Lucano. Era in acqua, in un torrente nei pressi delle sorgenti del Frido. Sono in atto le fasi di recupero, che presumibilmente andranno avanti fino a sera.

A dare l'allarme era stato il figlio, in compagnia del quale il medico aveva avviato un'escursione in montagna.

Sul posto, nell'area del Santuario della Madonna del Pollino, si erano subito recati gli uomini del soccorso alpino speleologico della Basilicata, i carabinieri, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.

Cosa è successo

Padre e figlio avevano raggiunto insieme la cima della montagna, ma poi l'uomo era scomparso. I volontari del Soccorso Alpino avevano già anche ritrovato il cellulare dell'uomo, ma era spento, ai piedi di Serra Crispo.