Eurofighter si schianta a pochi chilometri dell'aeroporto di Trapani-Birgi. Si teme per la vita del pilota

Gli elicotteri del Sar sono alla ricerca di un Eurofighter dell'Aeronautica militare di stanza nell'aeroporto di Trapani Birgi che stava facendo rientro alla base: il jet bisonico risulta disperso. Continuano le ricerche del pilota del 37° stormo che non avrebbe fatto in tempo a lanciare il mayday. Lo confermano fonti dello scalo civile aggiungendo che nella zona sono in corso ricerche anche con l'ausilio di un elicottero.

Il contatto con la torre di controllo si è perso mentre il Typhoon, un caccia intercettore multiruolo, era in fase di avvicinamento all'aeroporto, nella zona di Guarrato (frazione del comune di Misiliscemi, in provincia di Trapani) dove si stanno concentrando le ricerche. L'aereo è precipitato in località Locogrande, tra Trapani e Marsala: è in questa zona del litorale che si stanno concentrando le ricerche del pilota.

In quella fase di volo il velivolo si trova a una quota relativamente bassa, il che lascia assai poco tempo al pilota di lanciarsi con il seggiolino eiettabile Martin Baker che comunque funziona anche a velocità e quota zero. Sia il pilota sia il seggiolino sono dotati di trasmettitori gps per facilitare le ricerche. I trasmettitori si avviano in automatico. Sarà l'analisi dei dati delle scatole nere, dei rottami e dei tracciati radar a restringere il campo delle ipotesi che spaziano da una devastante avaria meccanica all'errore del pilota.

L'Eurofighter è precipitato intorno alle 18 a circa 8 chilometri dalla base aerea di Trapani. Aveva effettuato una missione di addestramento. Un elicottero del 82° Sar è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona dell'impatto.

All'aeroporto civile Vincenzo Florio è scattato il protocollo di sicurezza in accordo con le autorità militari e le piste sono state chiuse al traffico.

Il precedente

Il 24 settembre 2017 durante un airshow a Terracina (Latina) il capitano Gabriele Orlandi, 36 anni, mori ai comandi di un Eurofighter finito in mare a forte velocità.