San Cataldo, pescatore subacqueo disperso: si teme la tragedia

Disperso nelle acque di San Cataldo - marina di Lecce - un pescatore subacqueo di 71 anni, originario di Trani. L'uomo si è immerso attorno a mezzogiorno con una muta di 5 millimetri, fucile subacqueo e pallone segnasub del tipo a siluro, con lil calare del sole la moglie ha iniziato a preoccuparsi non vedendolo rientrare. Ed ha dato l'allarme al 1530 della Guardia costiera

Ritrovati pallone segnasub e fucile

Il tratto di mare antistante San Cataldo è stato setacciato da due motovedette della Capitaneria di porto di Otranto e da un elicottero. A circa 300 metri dalla costa sono stati ritrovati il pallone segnasub ed il fucile, in corrispondenza del punto di ancoraggio di una idrovora, ma dell'uomo nessuna traccia. Segnali per nulla rassicuranti.

Sub dei vigili del fuoco

Sono in arrivo i subacquei dei vigili del fuoco per ispezionare il fondale, tenuto conto della distanza e delle caratteristiche dei fondali di San Cataldo, la profondità non dovrebbe essere eccessiva e, dunque, le ricerche potrebbe essere agevolate. Non è escluso che l'uomo sia stato trascinato via dalla corrente e che nel frattempo abbia raggiunto la terra ferma, come accadde a luglio ad un subacqueo di Porto Cesareo. O che, nella peggiore delle ipotesi, sia stato colto da malore.