San Cataldo, trovato morto il sub disperso: era in profondità

È stato ritrovato morto, dopo giorni di ricerche, il sub disperso a San Cataldo, nella marina di Lecce. I militari della capitaneria di porto di San Cataldo e Otranto, hanno individuato il cadavere di un uomo in profondità. Si trovava poco lontano dal punto in cui si era immerso, un luogo che conosceva bene e frequentava spesso.

Vittima un 71enne

Si tratta di un 71enne originario di Brescia, residente a Trani, appassionato di pesca in apnea. Non è chiaro per quale ragione abbia perso la vita in mare. Se si sia trattato di un incidente, o di un malore. Saranno le indagini a fare chiarezza. Le ricerche del sub erano iniziate attorno 19 di giovedì con due motovedette della Capitaneria di Porto di Otranto e l'elicottero dei vigili del fuoco. Erano arrivati anche i rinforzi con il Sar di Gioia del Colle (il gruppo dell'Aeronautica Militare destinato a compiti di ricerca e soccorso) e sommozzatori dei vigili del fuoco di Brindisi.

Era stato trovato il pallone

Era stato trovato il pallone segna sub a forma di siluro a circa 300 metri dalla costa e anche il suo fucile subacqueo, ma dell'uomo non c'era nessuna traccia. Era solito tuffarsi da un punto vicino alla rotonda e poi scendere verso Sud, fino al lido della polizia. L'intero tratto è stato ampiamente battuto ma senza risultati. Le ricerche si erano complicate per il vento molto intenso di Scirocco che ha continuato a soffiare senza sosta rendendo anche l'acqua torbida.