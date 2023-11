Banconote false, la Finanza ne sequestra più di mille per 36mila euro

È di oltre 36 mila euro il valore delle 1.103 banconote false sequestrate negli ultimi mesi dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, a seguito di attività dirette alla sicurezza in materia di circolazione dell’euro ed al contrasto del fenomeno del ‘Falso monetario’.

Gli approfondimenti del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Lecce sono stati finalizzati a ricostruire l’intera filiera del falso partendo anche dal singolo detentore di banconota contraffatta, per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali truffa e riciclaggio. Un significativo supporto alle indagini arriva anche dalle sinergie attuate con il Centro Nazionale Analisi (“C.N.A.”) della Banca d’Italia, che rimette periodicamente al Comando Provinciale le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia leccese.

La classifica: attenti alle banconote da 20 euro

La “classifica” delle banconote false sequestrate trova al primo posto il taglio da 20 euro (669 banconote, per un valore di 13.380 euro), seguite da quelle da 50 euro (210 esemplari, per un corrispondente valore pari a 10.500 euro) e, quindi, da 10 euro (114 biglietti, per un corrispondente valore pari a 1.140 euro) e 100 euro (101 esemplari, per un corrispondente valore pari a 10.100 euro); nelle restanti posizioni vi sono quelle da 5 euro (6 pezzi) e 200 euro (3 pezzi).