Usura, in aumento per 1 imprenditore su 4

ROMA (ITALPRESS) - Usura in aumento per oltre 1 imprenditore su 4. Sale il timore di esposizione al fenomeno e la preoccupazione più forte è al Sud e al Centro. Per sei imprenditori su dieci incide negativamente sul “fare impresa”. Questi i principali risultati di un’indagine di Confcommercio, realizzata in collaborazione con Format Research tra le imprese del terziario di mercato diffusa a Roma in occasione della presentazione del libro “Sotto Strozzo”, di Mauro Bazzucchi e Luigi Ciatti.



L'usura si nutre delle imprese più fragili a causa della riduzione del volume di affari, della mancanza di liquidità e della difficoltà di ottenere un finanziamento: oltre la metà delle aziende ha registrato una maggiore difficoltà di accesso

