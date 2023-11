Escalation di furti e rapine, cresce la paura tra i commercianti

Dopo la spaccata in via Abate Gimma da “Zonno Parrucchieri”, altri due episodi a Bari che fanno paura ai commercianti e ai cittadini. Questa notte, sempre in centro, ma in via Dante, c’è stata un’altra spaccata, sempre protagonista un parrucchiere “Donna sotto le stelle”.

Vetri rotti e via con i soldi

Ignoti hanno rotto la porta a vetri, per poi entrare e fuggire con il fondo cassa, circa 200 euro.

Al quartiere Libertà, invece, in via Brigata Bari, ieri mattina, c’è stata una rapina al bar-tabacchi Micunco. In due, con il volto coperto, sono entrati nel locale armati di pistola e, minacciando con le armi il proprietario, hanno portato via tabacchi, soldi e gratta e vinci. Su entrambi gli episodi indaga la polizia di Stato.