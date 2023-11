Spaccata nella notte: sfondata la porta a vetri di un parrucchiere. Ingenti i danni

Torna l'incubo spaccate a Bari. Dopo quanto accaduto pochi giorni fa da Rock Bombetta in via Fanelli, dove ignoti avevano divelto la porta per poi scappare, questa notte alle 3 una spaccata ha interessato un negozio di parrucchiere in via Abate Gimma.

Ingenti i danni alla porta e al registratore di cassa completamente distrutto. I ladri non hanno però portato via nulla in quanto il registratore di cassa era vuoto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare i rilievi. Indagini in corso.