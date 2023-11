Droga e spaccio, blitz all'alba: sette persone nei guai

Droga e spaccio a Trinitapoli, blitz all'alba: sette misure cautelari (divieti di dimora) nei confronti di altrettante persone. Sono state accertate oltre 700 cessioni di droga nel periodo delle indagini che hanno portato, alle prime ore di questa mattina, cinquanta carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, con il supporto dei reparti specializzati dello Squadrone Eliportato 'Cacciatori Puglià, del Nucleo Cinofili di Modugno e dell'11° Reggimento 'Puglià, a eseguire 7 misure cautelari personali, a carico di altrettante persone.

Si tratta di uomini di età compresa tra i 20 e i 40 anni, tutti di Trinitapoli e con precedenti.

Per i sette indagati l'accusa è detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga e spaccio, le indagini dal 2021

L'attività trae origine da alcuni interventi effettuati dai carabinieri di Trinitapoli all'interno del quartiere Unrra casas convenzionalmente denominato case maledette di Trinitapoli, che hanno portato al rinvenimento e sequestro, nel novembre 2021, di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti nonché alla segnalazione amministrativa di alcuni acquirenti. Sulla base di questi risultati investigativi, i militari della stazione carabinieri di Trinitapoli hanno intrapreso dal novembre 2021, un'attività d'indagine cosiddetta tradizionale, coordinata dalla procura di Foggia, dapprima attraverso osservazione, pedinamento e controllo, strumentali a individuare le persone coinvolte nell'attività illecita e le modalità operative utilizzate. Successivamente i militari si sono concentrati sui riscontri all'attività illecita di spaccio nelle zone nevralgiche del quartiere. Le attività investigative, protrattesi fino al marzo 2022, hanno consentito di accertare anche una mole considerevole di riscontri, a riprova del fatto che il gruppo criminale ha continuato a svolgere la sua attività nelle vie di Trinitapoli.

Trovato anche un fucile-balestra

In particolare nel corso delle indagini sono state riscontrate complessivamente oltre 700 cessioni di sostanza stupefacente, denunciate per detenzione ai fini di spaccio 12 persone, denunciate 31 persone per favoreggiamento personale e segnalate all'autorità competente venti persone individui, divisi tra acquirenti saltuari e abituali. Al termine delle perquisizioni personali e domiciliari svolte sono state rinvenute due dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi un grammo per le quali si è proceduto alla segnalazione, un fucile balestra privo di marca e matricola, otto proiettili calibro 9x21 per i quali si è proceduto alla denuncia del responsabile per detenzione abusiva di arma.