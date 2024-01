Droga, blitz a Ceglie Messapica: cinque persone arrestate

Spaccio di cocaina, hashish e marijuana a Ceglie Messapica, cinque arresti nel blitz di questa mattina dei carabinieri della locale stazione.

In esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla giudicie per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, è stato disposto il carcere per Pietro Barba, 32 anni, di Ceglie; Cosima Barba, 27 anni, di Ceglie; e Luca Barba, 26 anni, di Ceglie. Domiciliari per Vito Dell'Erba, 51 anni, di Ceglie; ed Eligio Valente, 51 anni, di Ceglie. Sono difesi dagli avvocati Danilo Cito, Pietro Gallone, Cosimo e Giuseppe Deleonardis.

Telecamere

Secondo la ricostruzione dell'inchiesta della Procura di Brindisi, l'abitaziione di Pietro Barba sarebbe diventata nell'estate scorsa il punto di riferimento dei consumatori di droga per l'acquisto delle dosi.

L'inchiesta è stata avviata con il controllo di uno di quegli acquirenti, in seguito sono stati effettuati servizi di appostamento e di controllo anche con l'ausilio di telecamere.

Aggiornamenti in mattinata