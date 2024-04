Estorsione ai danni dei proprietari delle barche ormeggiate in porto: blitz dei carabinieri all'alba

Quattro arresti in mattinata in un blitz dei Carabinieri della compagnia di Bari San Paolo, a conclusione di un’ampia indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese. Gli accusati sono ritenuti responsabili dei reati di “estorsione continuata aggravata in concorso” e “incendio aggravato”, entrambi con l’aggravante del metodo mafioso, nonché “occupazione abusiva di spazio demaniale”.

Nel corso di una conferenza stampa verranno resi noti ulteriori dettagli: il sistema estorsivo sarebbe stato messo in piedi ai danni dei proprietari di alcune imbarcazioni ormeggiate nel porto di Santo Spirito, a cui veniva chiesto il pizzo.