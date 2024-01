Droga e soldi nascosti negli slip: arrestato 35enne nel Salento

Cocaina e soldi nascosti negli slip: arrestato 35enne di Ruffano, sorpreso dalla polizia all’esterno di un bar con la droga. In casa aveva anche dell’anfetamina. L'uomo - V. G. 35 anni - è agli arresti domiciliari accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e anfetamina.

I controlli

Il personale della sezione Volanti del Commissariato di Taurisano ha individuato l'uomo, visibilmente insofferente, all'esterno di un bar. Da successivi controlli gli agenti hanno trovato, nascosti negli slip,10 bustine con all'interno della cocaina per un totale di 4,70 grammi circa e la somma in denaro di 360 euro suddivisa in tagli da 10, 20 e 50 euro. In casa gli agenti di polizia hanno trovato 6,70 grammi di cocaina, un cristallo di MDMA di 0,50 grammi e un bilancino di precisione.