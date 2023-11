Spaccio ed estorsione, blitz dei carabinieri: 8 arresti, anche un insospettabile

Questa mattina all'alba i carabinieri della Compagnia di Martina Franca, in provincia di Taranto, hanno eseguito nello stesso centro della Valle d'Itria, Taranto e a Ostuni, in provincia di Brindisi, un'ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale nei confronti di otto persone presunte responsabili, a vario titolo, dei reati di detenzione e spaccio di droga in concorso, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi.