Alimenti trasportati e venduti senza tracciabilità: sequestri e multe nei negozi

I carabinieri forestali hanno sequestrato in provincia di Foggia circa mille litri di olio perchè trasportato senza alcun elemento di tracciabilità, e numerosi prodotti alimentari perché con etichettatura fuori norma o in cattivo stato di conservazione.

Blitz nei negozi

Le ispezioni hanno riguardato sia le fasi di trasporto che la messa in vendita in attività commerciali, e si sono concentrate sulla verifica della corretta etichettatura dei prodotti alimentari. Tra gli alimenti sequestrati in alcuni punti vendita del Foggiano, anche 712 pacchi di pasta, 38 bottiglie di passata di pomodoro, 52 chili di frutta secca. I carabinieri hanno di conseguenza comminato sanzioni amministrative per migliaia di euro.

I prodotti sequestrati risultavano con etichettatura fuori norma e con indicazione difforme dalla natura del prodotto e in un caso i prodotti erano in cattivo stato di conservazione.