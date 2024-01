Alimenti scaduti o mal conservati nei ristoranti: scatta il sequestro dei Nas a Brindisi. Sono scattati in queste ore i controlli nel settore alimentare e sanitario da parte dei Carabinieri del NAS di Taranto. Nel corso di mirati controlli a Brindisi e in provincia, i Nas hanno sequestrato alimenti e accertato carenze funzionali e organizzative presso strutture socioassistenziali.

Cento chili di alimenti con termine minimo di conservazione superato e privi di etichettatura

non opportunamente contrassegnati come prodotti non conformi, tra l’altro stoccati in promiscuità con altri alimenti conformi sono stati sequestrati - in un esercizio pubblico - dai carabinieri e segnalato il titolare all'autorità giudiziaria.

Controlli nei ristoranti



Cinquanta chili di pasta fresca, carne e formaggi sono stati invece sequestrati dai Nas in un ristorante. Mentre in un altro i Nas hanno sequestrato 89 kg di insaccati

(pancetta sottovuoto e salumi) privi di etichettatura e informazioni sulla rintracciabilità; 23

kg di paste alimentari con data di scadenza superata e 16 kg di alimenti sottoposti a trattamento termico non indicato nelle procedure previste dall’autocontrollo H.a.c.c.p..

Strutture socio-sanitarie

Dai controlli dei Nas nelle strutture socio-sanitarie e assistenziali al fine invece i militari hanno accertato - in tre strutture - il superamento della capacità ricettiva e, in generale, carenze organizzative e funzionali. I legali responsabili sono stati segnalati alle Autorità competenti per l’adozione dei rispettivi

provvedimenti.