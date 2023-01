Trova un portafogli con 930 euro e lo restituisce: «Non voglio ricompensa»

Ha trovato per terra un portafogli zeppo di contanti, poco meno di mille euro, e lo ha consegnato ai carabinieri (una pattuglia in transito) perché dai documenti individuassero il proprietario e glielo restituissero. La storia si è verificata a Lecce, nel pomeriggio. L'autore del gesto è un uomo irakeno della comunità musulmana, di 40 anni, che vive a Lecce e sta cercando lavoro.

Il ritrovamento in stazione

Il ritrovamento è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria. La persona che ha trovato il portafogli, caduto inavvertitamente sul marciapiedi, non ha voluto lasciare i propri recapiti ai militari dell'Arma e ha spiegato che non avrebbe voluto alcuna ricompensa, anche nel caso in cui il fortunato proprietario del portafogli - ch conteneva 930 auro - e della lauta somma in contanti avesse voluto riconoscergliela, perché la religione glielo impedisce: "Non sono soldi miei, sono di qualcun altro e appropriarmene sarebbe un furto" ha detto, cercando di non dare peso al bel gesto che ha ritenuto invece un comportamento ovvio e scontato.

Ora i carabinieri, che possono risalire all'identità del passante attraverso i documenti, effettueranno la consegna.