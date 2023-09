"Paziente" si aggira nei corridoi dell'ospedale e poi ruba il portafogli al medico: denunciato

Era stato notato aggirarsi nei corridoi dell'ospedale "Santa Maria Novella" di Galatina con fare sospetto. Si tratta di paziente 40enne che nella mattinata di ieri aveva fatto accesso all’ospedale riferendo di avere delle lesioni subite a seguito di sinistro stradale e che alle ore 15.00 circa aveva lasciato il pronto soccorso senza attendere neppure la chiusura del verbale.

Nle pomeriggio la scoperta: il medico di guardia si era accorto di aver subito il furto del proprio portafogli.

Alla polizia, giunta sul posto, ha riferito di aver trovato aperta la porta della stanza in uso ai dirigenti medici e, sul pavimento della stanza, sparsi i propri indumenti e la borsa dalla quale era stato asportato il portafogli.

Da quel momento sono iniziate le ricerche per risalire al responsabile del furto individuato poi grazie alle generalità e alla descrizione anche della guardia giurata in servizio in quel momento. Gli agenti della polizia hanno individuato l'uomo nella sua abitazione: si tratta F.D.A. che poi stato poi denunciato. Al medico - che aveva sporto denuncia - sono stati restituiti soldi e portafoglio.