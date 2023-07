Diverbio al pronto soccorso: paziente aggredisce medico con una bottiglietta d'acqua

Ha lanciato una bottiglietta piena d'acqua in faccia ad un infermiere dopo un diverbio al pronto soccorso dell'ospedale di Martina Franca in provincia di Taranto. L'episodio è avvenuto venerdì mattina nel presidio ospedaliero della Valle d'Itria. A denunciare l'episodio è stato il presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Taranto Pierpaolo Volpe che ha espresso solidarietà alla vittima.

La denuncia

Il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto Pierpaolo Volpe ha inteso esprimere la solidarietà di tutta la comunità professionale al collega aggredito durante il proprio turno di lavoro.

“La dinamica dell’aggressione non è stata ancora chiarita nei dettagli, ma stando a una prima ricostruzione dei fatti - ha spiegato Volpe-, un utente del Pronto Soccorso avrebbe lanciato una bottiglietta piena d’acqua sul volto dell’infermiere mentre questi era impegnato in attività assistenziale".

La richiesta

Nella sua denuncia Volpe ha ribadito la richiesta di maggiore sicurezza per il personale sanitario, in particolare per quello che lavora al pronto soccorso. "Si tratta di un gesto incivile e irrispettoso, assolutamente da condannare.

Purtroppo le azioni violente nei confronti del personale sanitario - ha continuato Volpe - sono diventate ormai una costante, aggravate dall'emergenza caldo e soprattutto dalla carenza di personale che incide sui tempi di attesa nei Pronto Soccorso. La misura è colma, tutto questo non è più tollerabile e urge mettere in campo misure di sicurezza a tutela del personale”.