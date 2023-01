Molotov contro la Polizia Locale: l'attentato nella notte, nel mirino la sede del comando. Indagini sull'intimidazione

Una molotov è stata lanciata durante la scorsa notte, contro il portone d’ingresso del comando di polizia locale di Sava in provincia di Taranto. Il grave episodio è stato denunciato dal sindaco della cittadina jonica Gaetano Pichierri. La bottiglietta incendiaria ha danneggiato l'ingresso del comando annerendo il marmo e il portone. Sull'intimidazione ai danni i vigili urbani sono immediatamente partite le indagini delle forze dell'ordine.

Il sindaco

«Si tratta di un fatto di una gravità inaudita. In nottata - ha detto il primo cittadino - il comando della Polizia Locale è stato oggetto di un attentato con una bottiglietta incendiaria. Sebbene i danni al marmo ed al portone di ingresso siano lievi, resta il fatto che siano state oltraggiate le istituzioni. Esprimo la mia solidarietà - ha aggiunto Pichierri - al commissario superiore Luigina Soloperto e a tutti gli operatori di polizia locale di Sava, garantendo la massima e costante vicinanza dell’Amministrazione comunale».

Le indagini

Sul grave atto intimidatorio sono subito partite le indagini dei carabinieri della stazione di Sava. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere nella speranza che gli obiettivi abbiano catturato dettagli in grado di consentire di dare un volto ai responsabili.

“Quanto accaduto - ha concluso il sindaco - non frenerà e né ostacolerà l’operato dell’amministrazione e del Comando della Polizia Locale che, in sinergia con tutte le altre forze dell’ordine, garantisce la sicurezza di tutti i cittadini”.